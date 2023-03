Säbelfechten Fechter untermauern Ambitionen

Die Säbelfechter des TV Ratingen haben beim Bielefelder Adlercup, einem Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften, fünf Medaillenränge erreicht. In der Altersklasse U20 der Herren war Jarnu Pelz erst im Finale zu stoppen, das er mit 10:15 gegen den Mainzer Simon Thomé verlor. Zuvor hatte er mit hervorragenden Leistungen die auch aus den Niederlanden angereiste Konkurrenz in die Schranken verwiesen. Nach ihrem spektakulären Doppelsieg beim Qualifikationsturnier „Bonner Säbel“ zwei Monate zuvor unterstrich Teamkollegin Elizabeth Champion in der U17 der Damen mit ihrem zweiten Platz ihre ausgezeichnete Form. Erst im Finale unterlag sie Cisanne Herbon vom TSV Bayer Dormagen, die sie in der vorhergehenden Gruppenphase noch mit 5:1 bezwingen konnte.