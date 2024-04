Fechten Ratinger Fechter bestätigen ihre Form

In der Altersklasse U11 der Jungen erkämpfte sich Giovanni La Cognata den Turniersieg. Im Finale besiegte er seinen Konkurrenten Liam Fanenbruck vom Herner TC souverän mit 10:4 und setzte damit seine eindrucksvolle Erfolgsserie von sechs Turniersiegen in der laufenden Saison fort. Den Triumph des TV Ratingen in dieser Altersklasse machte Johnny Cui komplett, der erst im Halbfinale zu stoppen war und einen sehr guten dritten Platz erzielte. Auch in der U9 hatten die Ratinger Säbelfechter Anlass zur Freude: Jannik Timke erfocht sich die Goldmedaille und bleibt damit in dieser Saison in seiner Altersklasse weiterhin ungeschlagen.