Fussball : RWL müht sich um Schadensbegrenzung

LINTORF Beim Fußball-Kreisligisten ging es zuletzt drunter und drüber. Jean-Pierre Kutzen versucht, den Klub zu retten.

Von den vielen bereits veröffentlichten Neuzugängen kommt keiner, weil es finanziell überhaupt nicht zu stemmen war. Aber von dieser traurigen Geschichte will man an der Jahnstraße nichts mehr wissen. Der Vorstand um Klaus Brügel tagte am Donnerstag bis in die späten Abendstunden. „Zu den entstandenen Fehlern müssen wir stehen“, so Brügel, „wir werden alles analysieren und unsere Rückschlüsse ziehen.“

Es wird auch eine Reserve am Spielbetrieb teilnehmen, und zwar in der Kreisliga C. Es sind genug Fußballer vorhanden. Philipp von Rüsten ist der Pressesprecher des Vereins. Er erklärte: „Unsere Jugendabteilung schaffte drei Aufstiege in die Leistungsklasse. So wird es in Lintorf weiter gehen. Wir werden wieder gute Jugendspieler ausbilden und sie an die Seniorenmannschaften behutsam heran führen.“ Er stellte zudem klar, dass keine Schuldigen gesucht werden für die entstandene Misere.