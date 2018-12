Fussball : Torjäger Christian Schuh kommt nach Lintorf

Christian Schuh (rechts) wechselt aus der Landesliga in die Kreisliga A, um RW Lintorf in der Offensive zu verstärken. Foto: Blazy, Achim (abz)

LINTORF Rot-Weiß rüstet in der Winterpause mächtig auf und holt fünf neue Spieler, um in der Fußball-Kreisliga A vorne mitzumischen.

Deniz Top ist erst seit wenigen Wochen der neue Fußballtrainer von Rot-Weiß Lintorf. Aber jetzt gleich konnte der 34 Jahre alte Lehrer, der Ende März seine Abschlussprüfung vor der Brust hat, fünf neue Fußballer an die Jahnstraße locken. Sein Verein belegt in der Kreisliga A Platz zehn, da war es nicht einfach, diese Wechsel schmackhaft zu machen.

Der Hammer-Transfer ist freilich Christian Schuh. Den 29-jährigen Torjäger, der zuletzt bei TVD Velbert spielte (Platz zwei in der Landesliga) und dort um die Meisterschaft kämpft, kennt Top seit vielen Jahren. Schuh wohnt in Ratingen, die lästigen Fahrten vor allem im Winter nach Velbert entfallen nun, und so war dieser Transfer zu ermöglichen. „Christian ist seit Jahren einer der besten Landesliga-Stürmer“, sagt Top. „Wir haben uns lange unterhalten, auch darüber, runter zu gehen in die Kreisliga A, aber unser sportliches Konzept gefiel ihm. So ist ein echter Königstransfer gelungen.“

Dann kommt Tops Bruder Altan Top (27) an die Jahnstraße, ein Rechtsverteidiger, der aus Heiligenhaus ebenfalls viel Landesliga-Erfahrung mitbringt und zuletzt beim ASV Mettmann (Bezirksliga) auflief. Auch er ist Ur-Ratinger wie zudem Stefan Prengel, der ein Comeback anstrebt. Der 28 Jahre alte Linksfuß spielte einst mit 04/19, seinem Stammverein, in der Oberliga. Zuletzt kickte er in Niedersachsen für den TuS York. Und dann kommen zwei Ur-Heiligenhauser, die mit der SSVg den Landesliga-Aufstieg schafften: Muhammed Bayrak und Enis Aktac. Beide sind 25 Jahre alt, waren lange verletzt, die SSVg zählte gezwungenermaßen nicht mehr auf sie und jetzt wollen die beiden Defensivspieler voll durchstarten.



Deniz Top, der gerne auch noch aktiv mitspielen möchte, aber dass läßt er erst einmal im Raum stehen, hat einigen Spielern mitgeteilt, dass nun kein Platz mehr für sie vorhanden ist. Bei Phillip Younes löste sich das Problem von allein, er will höherklassig spielen. Ähnlich ging es mit Thomas Waage, der beruflich bedingt in den Kölner Raum zog und dort spielen möchte. Dann sollen sich Samir Aouladali, Faouzi El Makadmi, Fabi Rimedio und Stefos Panagiotis neue Vereine suchen. „Das alles ging ganz fair über die Bühne“, sagt Top. „Richtige Fußballer wollen spielen. Wir aber haben jetzt hoch gesteckte Ziele, wir wollen in die Spitzengruppe rücken, und auf der Bank war noch kein Fußballer glücklich. Die Jungs sahen das ein.“