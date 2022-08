Fußball, Kreisliga A : SSVg hat keine offensiven Sorgen

Antonios Sverkos (re.) ist treffsicher bei der SSVg. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Die Heiligenhauser Fußballer führen die Wuppertaler Kreisliga A an und empfangen nun Rott. In der Düsseldorfer Gruppe läuft es gut für Tiefenbroich, Lintorf und Hösel, das allerdings nun zur Tormaschine muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Die SSVg Heiligenhaus hat alle vier Punktspiele bisher gewonnen in der Fußball-Kreisliga A Niederberg, und am Sonntag soll der fünfte Streich her. Der SC Viktoria Rott ist an der Talburgstraße zu Gast (15.30 Uhr), der Tabellen-Achte. Der bezwang zuletzt den ASV Mettmann II daheim locker 4:1, es ist also nicht mit einem leichten Heimspiel zu rechnen. Das sieht auch der Co-Trainer Ali Sreij so: „Wir nehmen jedes Spiel ungemein ernst. Aber es ist doch klar, die Tabellenspitze muss verteidigt werden.“

Seine Mannschaft ist klarer Favorit nach den überzeugenden Vorstellungen bisher, und sie verkraftet es anscheinend auch, dass der Torjäger Christos Karakitsos noch lange ausfällt (Knieprobleme). Nicht richtig fit ist zudem Gjilf Shabani, aber ihm traut Sreij zu, eine Stunde „volle Pulle“ stürmen zu können. Und wie gut der junge Toni Sverkos drauf ist, das bekam bei dessen Dreier der SSV Sudberg vergangenen Sonntag zu spüren. Es gibt also keine Offensivprobleme beim Tabellenführer.

Vor einer Hammeraufgabe steht der SV Hösel, er muss zum Tabellenführer SG Benrath-Hassels (Kreisliga A Düsseldorf). 16 Tore haben die Benrather in den bisherigen drei Spielen geschossen, Hösel ist also gewarnt. Ist Benrath-Hassels der Topfavorit? „Da möchte ich mich noch nicht festlegen“, sagt SVH-Boss Michael Rueber. „Die Saison mit 40 Spielen für jeden wird ein Marathon und kein Sprint. Aber am Sonntag nach dem Abpfiff wissen wir mehr.“ Vier Punkte stehen bei seinen Blau-Weißen auf der Habenseite und Platz neun. Rueber bedauert, dass sein Stürmer Jan-Marco Kronauer noch lange ausfällt mit seiner Handverletzung. Er hat Sportverbot, auch mit einer Schiene wollen ihn die Ärzte nicht spielen lassen. Sonst stellt Trainer Benny Schröder seine Bestbesetzung.

Die Stimmung in Tiefenbroich ist vorzüglich nach den beiden Siegen zuletzt und vor allem durch den Derby-Dreier über den Erzrivalen RW Lintorf. Jetzt sechs Punkte und Platz acht, das ist vorerst beruhigend. Am Sonntag geht es zum punktgleichen SSV Erkrath (15 Uhr). Es fehlen die gesperrten Bartosz Winiarz und Luis Kunda. „Dennoch, wenn wir jetzt auch in Erkrath gewinnen, dann sieht es richtig gut aus“, sagt das Vorstandsmitglied David Ziegler. „Wir geben dafür alles.“ Bei den Erkrathern ist Kevin Öllers der große Torjäger. Der spielte auch schon in Tiefenbroich, in der Saison 2019/20 schoss er in 15 Spielen 19 Tore. „Aber gegen uns trifft der nicht“, ist Ziegler überzeugt.