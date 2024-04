Fußball, Kreisliga B Hösels Reserve hilft RWL, das selber im Derby gewinnt

Der SV Hösel II war Rot-Weiß Lintorf überaus dienlich im Kampf um den begehrten zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga B. Die Schützlinge von Trainer Christoph Höfig hatten noch das Nachholspiel beim Rather SV II zu bestreiten und siegten im Waldstadion mit 5:1 (1:0). Somit sind die Rather erst einmal zurückgefallen im Gipfelkampf. Die Höseler spielten sich im zweiten Durchgang in einen Rausch. Max Ganns hatte vor dem Wechsel das 1:0 erzielt, dann stand es 1:1 kurz vor der Pause. Im zweiten Durchgang waren die Blau-Weißen vom Neuhaus nicht mehr zu bremsen. Je zweimal trafen Laurenz Berg und Lukas Weiß, und der Kantersieg war früh perfekt. Allerdings handelten sich die Rather auch eine Rote Karte ein (76. Minute bei 4:1), das erleichterte die Höseler Auswärtsaufgabe erheblich.