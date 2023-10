Kampfsport Ratinger Kampfsport-Talent ist Weltmeister

Grappling ist eine Kampfsportart, in der Bodenkampf oder Ringen mit Aufgabetechniken praktiziert wird – und in der Ratingen nun einen Weltmeister stellt: Ruslan Bergheim, elf Jahre alt, gewann in Düsseldorf in der Kategorie bis 13 Jahren und der Gewichtsklasse 36 bis 46 Kilogramm den Titel bei den Wetltmeisterschaften der Tiger and Dragon Association. Im Finale besiegte das Talent der Sportschule Asia an der Wallstraße, wo es seit 2018 Brazilian Jiu-Jitsu trainiert, den Tschechen Jiri Nowak durch Submission (Armbar).