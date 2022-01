Handball, Regionalliga : Das bedeutet das Aus des LTV für die Regionalliga

Läuft ab sofort für „interaktiv Handball“ in der Regionalliga auf: Lennart Mentges hat den Leichlinger TV verlassen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Leichlinger TV gibt den Spielbetrieb in der dritten Handball-Bundesliga auf und steht somit als Absteiger fest. Ob er aber überhaupt in der Regionalliga Nordrhein an den Start gehen würde, wird bezweifelt, die Mannschaft löst sich auf: Unter anderem wechselt Lennart Mentges zu „interaktiv Handball“.