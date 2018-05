Lokalsport: RSV-Reserve gewinnt Titel mit Kantersieg

Ratingen Im vermeintlichen Top-Spiel gegen Sparta Bilk gewinnt der neue Kreisliga-Meister 8:2.

So spielt der echte Meister! Mit einem beeindruckenden Glanzauftritt spielte Ratingen 04/19 II, der Tabellenführer der Kreisliga A, den ewigen Verfolger Sparta Bilk an diesem vorletzten Spieltag mit 8:2 (4:0) an die Wand und damit holte sich erstmals in der langen Vereinsgeschichte eine Reserve des Vereins in dieser Liga den Meistertitel. Sparta, nach einer halbwegs ausgeglichenen Auftaktphase ziemlich überfordert, kann sich trösten. Auch dieses Team, der Vizemeister, steigt mit auf in die Bezirksliga.