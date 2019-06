Jugendfussball : RSV-Jugend muss nun zweimal siegen

Ratingen Zum Auftakt der Relegation spielt die A-Jugend von 04/19 1:1 gegen Speldorf. Nun muss das Hasenpflug-Team zulegen.

80 Prozent Ballbesitz, einige gute Chancen – doch am Ende reichte es für die U19-Fußballer von Ratingen 04/19 zum Auftakt der Qualifikationsrunde nur zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den VfB Speldorf. Trotzdem bleibt die Ausgangssituation für die Mannschaft von Trainer Martin Hasenpflug die Gleiche: Gewinnt 04/19 die beiden ausstehenden Begegnungen, halten die Nachwuchsfußballer die Klasse.

Gegen die sich vor dem eigenen Tor einmauernden Speldorfer legten die Ratinger am heimischen Stadionring gut los und verzeichneten bereits früh einige Chancen. Die Gäste igelten sich hinten ein und versuchten, keinen Gegentreffer zu bekommen.

Jugendfussball : RSV-Jugend muss in die Quali zur Niederrheinliga

Daher kam der RSV häufig gar nicht gefährlich vor das Tor. Und wie es im Sport dann häufig ist, schlugen die Speldorfer, die vorher selten in der gegnerischen Hälfte zu sehen waren, eiskalt zu. Nach einer Ecke brachte Mert Askar den VfB überraschend mit 1:0 in Führung (40.).

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber das Tempo weiter an. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit“, lobte Ratingens Übungsleiter seine Mannschaft. Doch es dauerte bis zur 75.Minute, ehe Ratingen zum Ausgleich kam: Joker Frederik Schulze, nach der Pause eingewechselt, erzielte das 1:1 (75.) und sorgte dafür, dass die U19 den Fehlstart in die Quali-Runde vermied.