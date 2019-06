Jugendfussball : RSV-Jugend ist zum Siegen verdammt

Ratingen Um weiter in der Niederrheinliga zu spielen, muss die A-Jugend Sonntag den SC Kapellen schlagen.

Nicht nur das Wetter stellt sich derzeit als eine heiße Angelegenheit dar – auch der Kampf um den Klassenerhalt entwickelt sich für die U19-Mannschaft von Ratingen 04/19 zu einer ganz heißen Nummer. Denn: Am Sonntag müssen die Nachwuchskicker unbedingt am heimischen Stadionring (11 Uhr) gegen den SC Kapellen-Erft gewinnen, um die Liga zu halten.

Doch die Grevenbroicher erzielten in zwei Partien 14 (!) Tore (9:1-Sieg gegen den Hülser SV, 5:0-Sieg gegen Speldorf) und entwickelten vor der entscheidenden Partie einen enormen Torhunger. „Kapellen-Erft ist spielerisch die beste Mannschaft in unserer Qualirunde. Die haben viel Qualität in ihren Reihen“, zeigt sich der Cheftrainer der U19 gewarnt. Rechnerisch würde dem Sport-Club am Sonntag bereits ein Unentschieden reichen, um aufzusteigen. Hasenpflug: „Aus diesem Grund erwarten wir eine defensiv -eingestellte Mannschaft, die versuchen wird, über Konter gefährlich zu werden.“