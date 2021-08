Fußball, Kreisliga A : RWL geht erneut unter, ASV holt einen Punkt

Ratingen Für Rot-Weiß Lintorf könnte es eine ganz bittere Saison in der Fußball-Kreisliga A werden: Diesmal geht die Partie bei der SG Benrath-Hassels 0:6 verloren. Der ASV Tiefenbroich holt mit dem 2:2 gegen den DSV den zweiten Saison-Punkt.

Das wird wohl eine ganz bittere Saison für Rot-Weiß Lintorf in der Fußball-Kreisliga A. Wieder gab es eine schlimmer Packung, diesmal mit 0:6 bei der SG Benrath-Hassels, und Lintorfs Trainer Tomislav Mirosavljevic denkt auch nicht an simple Ausreden: "Das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf. Schon nach einer halben Stunde, bei 0:3, war alles gegen uns entschieden“, sagte er und ergänzte: „Aber diese Benrather sind die wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga. Das wussten wir schon im Vorfeld, und diese Niederlage wirft uns nicht um." Sein Torwart Max Schwartz war der überragende Akteur seines Teams. Er verhinderte immerhin, dass die Schlappe zweistellig ausfiel. Zudem machte Dario Mirosavljevic im Mittelfeld ein gutes Spiel. Ihm gelangen einige gute Aktionen, aber sonst war RWL in dieser Verfassung restlos überfordert.

Zwölf Minuten vor dem Ende traf der eingewechselte Luis Kunda zum 2:1 für seinen ASV Tiefenbroich. Da sah es nach einem Auswärtssieg aus für seine Blau-Weißen im Gastspiel beim DSV 04 in der Fußball-Kreisliga A. Dann aber warfen die Lierenfelder, die mit einer Niederlage in die Saison gestartet waren, alles nach vorne und kamen kurz vor dem Ende noch zum 2:2. Dabei blieb es, und die Tiefenbroicher können mit diesem zweiten Punkt im zweiten Spiel in dieser Saison leben. Denn am kommenden Sonntag steht ein echtes Hammerspiel an, es geht zur bisher zweimal siegreichen Tusa 06 (16.30 Uhr, Flehe), dort wird es ganz schwer, etwas zu holen. Johnny Schmidt hatte die Tiefenbroicher beim DSV früh nach vorne geschossen, eine feine Einzelleistung des 20-Jährigen. Ihn holten die Blau-Weißen im Sommer vom BV 04. Und auch Luis Kunda ist ein echtes Talent, er kommt aus der eigenen Jugend. Sein Vater Bernd, ebenfalls einst ein guter Ratinger Fußballer, formte den Sohnemann zu einem starken Angreifer.