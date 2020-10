Fußball, Kreisliga A : RW Lintorf und ASV Tiefenbroich verlieren ihre Spiele

Der Ex-Ratinger Paschalis Ivantzikis (li.) schoss für den CfR Links RW Lintorf ab. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf/Hösel In der Kreisliga A gibt es für die beiden Ratinger Fußballklubs nichts zu holen: RW Lintorf kassiert bei CfR Links die siebte Niederlage in Folge, beim ASV bleibt man nach dem 2:4 in Gerresheim locker.

Paschalis Ivantzikis ist ein Ur-Ratinger. Er hat bei fast alles Fußballvereinen der Dume­klemmerstadt gespielt, überall seine Tore geschossen. Und nun kickt der 28-Jährige für den CfR Links (Kreisliga A). Die Heerdter fügten gestern Rot-Weiß Lintorf die siebte Niederlage in Folge zu mit 3:1 (1:0), und alle drei Tore für die Hausherren schoss dieser Teufelskerl aus Ratingen West. Die Lintorfer interessierte das freilich nur am Rande. Trainer Pascal Ohlenmacher dazu: „Endlich haben wir uns wieder Torchancen erspielt. Das war schon einmal ordentlich. Aber wir haben sie nicht genutzt, und deshalb blieben die Punkte beim CfR.“ Ärgerlich zudem die Rote Karte gegen den Lintorfer Stürmer Marc Bongwald. Beim Einkreuzen traf er die Hacken seines Gegenspielers, und der Ratinger Schiedsrichter David Dirks (04/19) erteilte einen Platzverweis. In Unterzahl war den Hausherren nicht mehr beizukommen. RWL hatte zudem noch Pech, dass ein klarer Elfmeter gegen Saliman Atyi nicht gegeben wurde (69.). Da hieß es noch 2:1 für Links, alles war offen.

RW Lintorf: Schwartz - Tim und Sven Meyer, Braun, Heckhoff, Schwarzbach, Atyi, Strenger (18. Ntefoudis), Bongwald, Roeszies, Polster. Tore: 1:0, 2:0 beide Ivantzikis (26./ 51.), 2:1 Polster (59.), 3:1 Ivantzikis (72.). Schiedsrichter: David Dirks aus Ratingen. Zuschauer: 72.

Der ASV Tiefenbroich hat bei den Spfr. Gerresheim mit 2:4 (1:1) seine zweite Saisonniederlage kassiert. Vor der Pause war das Spiel offen, aber dann erkämpften sich die Hausherren eine deutliche Überlegenheit, und eingangs der Schlussphase war bei deren 4:1-Führung alles geklärt. Aber Tiefenbroichs Vorstandsmitglied Jörg Frohnhoff sah alles locker: „Wir haben eine ganz junge Mannschaft. Toll, wie sie sich bisher geschlagen hat.“ Es war die erste Auswärtsniederlage, irgendwann musste sie schließlich kommen. Frohnhoff weiter: „Gerresheim stellt eine erfahrene Truppe. Dort zu gewinnen ist für jeden Gegner schwer. Und wir sind hier mit mehreren Spielern angetreten, die gerade aus der A-Jugend gekommen sind.“ Torwart Fabian Wilk kann mit seinen 17 Jahren sogar noch A-Jugend spielen. Auch als die Hausherren ein 3:1 (66.) vorlegten, blieben die Tiefenbroicher dran, stürmten teilweise vehement. „Aber gerade in dieser Phase fehlte uns der entscheidende Punch“, so Frohnhoff.