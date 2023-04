Fußball, Kreisliga A Siege für RWL, SVH und SSVg

Endlich hat Rot-Weiß Lintorf in der Fußball-Kreisliga A nach zuletzt sechs sieglosen Spielen wieder einen Dreier gelandet. An der heimischen Jahnstraße wurde der ebenfalls tief im Tabellenkeller stehende PSV Borussia 4:2 (1:1) bezwungen, aber ob es hilft, die Klasse zu halten, ist wegen der Vielzahl an Absteigern sehr zweifelhaft. Ordentlichen Fußball bot RWL immerhin in den letzten 20 Minuten, und dies in Unterzahl. Denn Innenverteidiger Tim Stahr sah nach einer Rangelei Gelb-Rot (68.). Jetzt wurden einige gute Angriffe gelaufen, und Keeper Pascal Baatzsch machte mit drei feinen Paraden seinen dicken Patzer weg, der zum 1:1 führte. Da stellte sich Baatzsch sehr unglücklich an bei einem allerdings schwachen Rückpass. Wichtig war das 3:2 kurz nach dem Platzverweis durch Abwehr-Chef Hardy Voigt, der im Nachsetzen einen Kopfball unterbrachte. Mit dem Schlusspfiff stellte Marzio Menzler auf 4:2, weil der PSV zu diesem Zeitpunkt weit aufgerückt war. Gut spielte an der linken Seite Nico Polster, dem zwei feine Torvorlagen gelangen. Auch Torschütze Voigt und rechts Sven Meyer zeigten gute Leistungen.