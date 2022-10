Fußball, Kreisliga A : RWL zwischen Meisterträumen und sachlicher Einordnung

Ratingen/Heiligenhaus Die Lintorfer Fußballer besiegen in der Kreisliga A den GSC Hellas mit 4:1, der ASV Tiefenbroich verliert daheim 1:3, der SV Hösel auswärts 1:2. Die SSVg Heiligenhaus gibt den ersten Punkt ab.

Werner Uferkamp, der Ehrenvorsitzende von Rot-Weiß Lintorf, war Sonntag nach dem 4:1-Heimsieg über GSC Hellas wieder einmal in seinem Element. „Wenn wir so weiterspielen, dann werden wir Meister“, jubelte der einstige Vereinspatron. Aber Theo Momm, der Co-Trainer, der sah es dann schon sachlicher: „Das Ergebnis ist in Ordnung, wir sind auch froh, dass es so gelaufen ist, aber wir mussten hinten Schwerstarbeit leisten.“ Stimmt, denn Hellas war die gesamte zweite Hälfte über deutlich feldüberlegen. Lintorf zog deshalb ein solides Abwehrspiel auf mit zwei guten Vierer-Ketten. Bestechend dabei ganz hinten Björn Krüger und der junge Leon Weber. Sie verloren keinen Zweikampf, und das war die Grundlage zum ersten Dreier nach zuletzt fünf sieglosen Spielen. Die Tore wurden fein herausgespielt. So das 3:1 durch den bisherigen A-Junior Marzio Menzler nach einem Superpass von Robin Schwarzbach. Oder das 4:1 durch Nico Polster (sein zweiter Treffer) mit einem 25-Meter-Links-Distanzschuss.