Fußball, Kreisliga A : Hösel, Tiefenbroich und Heiligenhaus mit Erfolgserlebnissen

Niklas Oldörp (links) und der SV Hösel besiegten den FC Bosporus souervän mit 3:0. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Durch das 2:0 in Mettmann führt die SSVg Heiligenhaus weiter die Wuppertaler Kreisliga A an. In der Düsseldorfer Gruppe verliert Rot-Weiß Lintorf unglücklich, Siege feiern der ASV Tiefenbroich und der SV Hösel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Nach zwölf Minuten sah es an der Tiefenbroicher Sohlstattenstraße ganz danach aus, als würde der ASV den DSV 04 in der Kreisliga A mit Leichtigkeit überrollen. Es gelangen drei tolle Treffer durch Kim Habura, Bartosz Winiarz und Selly Aslangirai, 3:0 also für die Tiefenbroicher. Und auch kurz nach dem Wechsel, bei 4:1 durch den alles überragenden Max Kohmann mit einem feinen Solo deutete nichts darauf hin, dass sich beim ASV noch eine mächtige Abwehrschlacht entwickeln würde. Doch wenig später gelang den Lierenfeldern ein Doppelschlag zum 3:4, und dann stürmten nur noch die Gäste. Immerhin konnte der ASV alles heil überstehen, verbunden mit einigem Glück. Damit holten die Tiefenbroicher aus den letzten vier Spielen zehn Punkte. Gute Leistungen boten vor allem die Innenverteidiger Marcel Bormann und Denis Weisz, die vor allem im zweiten Durchgang durch das Dauer-Anrennen des DSV mächtig gefordert wurden.

ASV: Frohnhoff – Zur (58. Slavutzkji), Bornemann, Osper, Weisz, Aktag, Winiarz (65. Seker), Habura (72. Mulligan), Kohmann, Reisgies (46. Schuller), Aslangirai (58. Yavuz). Tore: 1:0 Habura (3,), 2:0 Winiarz (7.), 3:0 Aslangirai (12.), 3:1 (37.), 4:1 Kohmann (50.), 4:2, 4:3 (74./ 75.). Schiedsrichter: Frederik Heckmann vom DSC 99. Zuschauer: 68.

Rot-Weiß Lintorf hat recht unglücklich 0:1 bei Wersten 04 verloren. Bis in die Endphase war das Match ausgeglichen, dann gelang Wersten die Führung und gab sie nicht mehr her. RWL-Co-Ttrainer Theo Momm: „Es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Aber Wersten hat den einzigen Abwehrfehler von uns ausgenutzt.“

RWL: Apel – Hardy, Sven Meyer, Hartmann, Polster, Schwarzbach, Ohlenmacher (62. Böschenbröker), Krüger (62. Weber), Atyi (66. Menzler), Pandjic (66. Rüssdmann), Kugathasan (84. Philipp Weber). Tor: 1:0 Hammes (80.). Schiedsrichter: Rene Bathon vom Rather SV. Zuschauer: 70.

Endlich meldet der SV Hösel wieder ein Erfolgserlebnis. Mit einer guten Leistung wurde der FC Bosporus 3:0 (1:0) geschlagen, es war der erste Heimsieg. Überragend dabei der Verteidiger Jan Schaeben, der zwei Treffer erzielte. Früher spielte der 21-Jährige beim FC Wülfrath, für den SVH ist es seine zweite Spielzeit. Und rundherum happy war der Boss Michael Rueber: „Wir haben den Gegner bestimmt 80 Minuten lang eingeschnürt.“

SVH: Reckzeh - Meier (89. Werntges), Schaeben, Schröder, Höfig, Oldörp (85. Langer), Mirosavljevic, Richter, Morr (83. Pasky), Schulze (65. Jessett), Tunger. Tore: 1:0 Höfig (13.), 2:9 und 3:0 beide Schaeben (18./ 48.). Schiedsrichter: David Dirks von Ratingen 04/19. Zuschauer: 55.

Die SSVg Heiligenhaus hat auch ihr sechstes Punktspiel der Kreisliga A Niederberg überlegen gewonnen und die Tabellenspitze sicher verteidigt. Beim FC Mettmann siegten die Schützlinge von Trainer Daniel Reuter mit 2:0, so stand es schon zur Pause. Danach wurde bei den Gästen auf Sicherheit gespielt, die Hausherren konnten so gegen die starke Heiligenhauser Abwehr nichts ausrichten. Am Sonntag kommt das Kellerkind SF Dönberg an die Talburgstraße, da muss die SSVg erneut mit der Favoritenrolle klarkommen.