Siegen für die Kreisliga A Momm hält bei Aufstiegskandidat RW Lintorf den Ball flach

Die Rot-Weißen sind eindeutig in der Favoritenrolle. Damit müssen sie fertig werden, zumal der Post SV noch nicht gesichert ist. Im Hinspiel an der Dreherstraße in Eller hatten sie mit den Post-Kickern keine Probleme und gewannen mühelos 2:0. Es war eine ungewohnte Spielzeit, ein kalter, ungemütlicher Sonntagabend. Patryk Schneider und Marco Trebo waren die Torschützen. Aber insgesamt lief es nicht gut für RWL in der Hinrunde. Da war zu erkennen, dass einige gute Spieler wegen des Abstiegs den Klub verlassen hatten. So sind auch die drei Niederlagen in der Hinrunde zu erklären. Aber der Cheftrainer Thomas Eigert und sein Co Theo Momm haben ab der Winterpause die Mannschaft stetig verbessert. In der Rückrunde blieb sie ungeschlagen, insgesamt seit 18 Spielen. 15 Siege wurden dabei erzielt.