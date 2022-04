Jugendfußball : RWL investiert in den Jugendfußball

RWL investiert in den Jugendfußball

Das derzeitige Aushängeschild im Jugendfußball von Rot-Weiß Lintorf: Die D1 spielt in der Niederrheinliga, hier nahe der Grotenburg des KFC Uerdingen. Foto: RWL

Lintorf Zur Rückrunde konnte Rot-Weiß Lintorf vier neue Jugendfußball-Mannschaften ins Rennen schicken, sodass nun 19 Teams im Ligabetrieb sind. Um noch besser zu werden, holt der Klub externe Berater hinzu und intensiviert die Ausbildung.

In der Jugendabteilung von Rot-Weiß Lintorf ist derzeit viel Bewegung. Neben dem sportlichen Erfolg durch den Aufstieg der D1-Mannschaft in die Niederrheinliga für die Rückrunde 2021/22 wächst die Jugendabteilung durchgehend. Nun soll das Trainings- und Spielkonzept erneuert und erweitert werden. „Gestartet sind wir mit 15 Jugendmannschaften im Sommer, zur Rückrunde konnten wir 19 melden“, sagt Jugendleiter Philipp von Rüsten. Neben einer weiteren E4 werden drei Mädchenmannschaften gemeldet, eine U13, eine U11 und eine U9.

„Die Entwicklung kommt zu Corona-Zeiten schon überraschend“, betont von Rüsten „aber das zeigt auch den Anspruch, den wir bei RWL haben: Ein Verein für alle zu sein, aber dennoch leistungsorientierten Fußball zu spielen.“ Um diesen Anspruch gerecht zu werden, wird aktiv an der Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen gearbeitet. Die Trainerausbildung wurde forciert, und so haben in den vergangenen Monaten acht Trainer die Vor-Lizenzstufe Teamleiter Kindertrainer absolviert und vier Trainer die C-Lizenz erworben.