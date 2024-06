Finale in der Kreisliga B RWL feiert den Wiederaufstieg

Aber die Gastgeber taten sich unter dem Druck des Gewinnen-müssens unendlich schwer. Das wichtige 1:0 durch Luis Kunda kurz nach dem Wechsel war die große Erlösung. Ein feiner Kopfball, Marco Trebo flankte von links, und Kunda war zur Stelle. Co-Trainer Theo Momm nannte den Führungstreffer den „Dosenöffner“. Denn nun lief das Spiel des SC RWL erheblich besser. Die Entscheidung erzwang Gowtham Kugathasan aber erst tief der Nachspielzeit (90.+8). In der gesamten Rückrunde blieb der Aufsteiger unbesiegt. Und dann, nach dem Abpfiff, wurde gefeiert – wie zu alten Zeiten. Am Montag ging es dann weiter. „Dann wurde ungefähr abgeklärt, wer bei uns bleibt“, so Momm. „Ich denke, alle bleiben.“ Genaueres sagt er in Kürze.