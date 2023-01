Fußball, Kreisliga RWL verliert Atyi an Türkgücü und holt Otto

Christian Otto vom ASC Ratingen West, dem Schlusslicht der Fußball-Kreisliga B, wechselt zu Rot-Weiß Lintorf. Der 21-jährige Stürmer soll helfen, dass der Abstiegskampf in der A-Liga erfolgreich verläuft. Otto hatte eine ganz starke Zeit in der vergangenen Saison. Da schoss er in den 30 Einsätzen 26 Tore. In der nun laufenden Spielzeit gab es Ärger im Verein, er war weniger erfolgreich: nur sechs Einsätze, vier Tore. Aber die Lintorfer beobachteten ihn und konnten ihn nun von einem Wechsel an die Jahnstraße überzeugen. Dazu sagt Co-Trainer Theo Momm: „Wir wollten Christian schon im letzten Sommer haben, das ist nicht gelungen. Im Training bisher macht der Junge einen guten Eindruck, aber ihm fehlt Spielpraxis. Dennoch, das kriegen wir hin.“ Otto stammt schon aus der ASC-Jugend, und er brachte von dort gleich einen starken Verteidiger mit: Tim-Lennart Stahr, 21 Jahre alt. „Tim-Lennart ist groß gebaut, kräftig, er muss aber in unser Abwehrsystem passen. Dennoch, auch er kann uns in Kürze durchaus helfen“, sagt Momm.