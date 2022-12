Fußball, Kreisliga A Rot-Weiß Lintorf jubelt über den Sieg im Kellerduell

Durch die 0:2-Heimpleite gegen den FC Bosporus ist der ASV Tiefenbroich tief in den Tabellenkeller gestürzt. Es war wie schon im Hinspiel eine ganz schwache Vorstellung der Blau-Weißen (fünfte Niederlage in Folge), die am Donnerstag erneut im Einsatz sind. Dann kommt der FC Büderich II im letzten Spiel des Jahres an die Sohlstättenstraße.