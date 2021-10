Handball für Kinder : Ex-Profis trainieren Kinder beim Handball-Camp

Ratingen Der Ratinger Verein Interaktiv hat in den Herbstferien ein Handball-Camp für Kinder veranstaltet, das die beiden ehemaligen Profis Wael Horri und Robert Markotic geleitet haben.

Die Interaktiv gGmbH für Schule, Sport und Soziales hat in den Herbstferien ein Handball-Camp veranstaltet. „Die Kinder hatten tolle Tage und viel Spaß“, sagt Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. „Hier gilt Anna Lindemann ein besonderer Dank für die tolle Organisation. Und auch Robert Markotic sowie Wael Horri, die super mit den Kindern gearbeitet haben. Man merkt, dass Handball für die beiden gleichbedeutend mit Familie ist.“

Dabei hätte das ehemalige Profi-Duo nicht nur tolle Übungen und Inhalte in Sachen Handball und Sport vermittelt. „Es wurden Lieder gesungen und auch kulturelle Inhalte in den Vordergrund gestellt“, berichtet Schlierkamp, für den sich das Handball-Camp einmal mehr als „super Möglichkeit“ entpuppt hat, „Kinder zu unterstützen und ihnen wichtige Inhalte mit auf den Weg zu geben“. Auch Lindemann war rundum zufrieden: „Das Handball-Camp war super, sowohl Wael als auch Robert haben super Training gemacht, die Kinder toll motiviert und versucht, alle so individuell wie möglich zu fördern. Die Kinder hatten mega Spaß und haben toll mitgemacht.“ Und auch die Trainer hatten Spaß: „Das Camp war toll, die Kinder haben super mitgemacht“, sagt Markotic, der sich schon auf das nächste Camp freut: „Ich finde solche Projekte für Kinder sehr sinnvoll, daher bin ich auch gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei.“