Reitsport Spring- und Dressurturnier in Lintorf

Seit mehr als 60 Jahren veranstaltet das Reitercorps Lintorf ein überregional bekanntes Reit- und Springturnier. Hier starten große und kleine Reiter und so mancher „Star“ hat seine Reit-Karriere begonnen. Am Himmelfahrtstag geht es los. Bis einschließlich Sonntag gehen auf dem Turniergelände am Breitscheider Weg 34c in Lintorf Amateure und Profis sowie über 800 Pferde mit rund 1200 Nennungen an den Start. Für Besucher wichtig: Der Eintritt und das Parken sind frei.