Regionalligist SG Ratingen testet beim Maletzki-Cup

Ratingen Das Turnier um den „Sven-Maletzki-Cup“ ist für alle Teams auch in der vierten Auflage eine echte Standort-Bestimmung.

In der Halle an der Gothaer Straße misst sich das Löwenrudel mit dem direkten Ligakonkurrenten TUSEM Essen II, dem Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Langenfeld, dem TV Strombach und Mettmann-Sport aus der Oberliga sowie der SG Hamburg-Nord aus der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein. Die SGR tritt in Gruppe A an und trifft dort zum Auftakt des Turniers auf die Mettmanner (heute, 11.30 Uhr). Die zweite Partie absolvieren die Ratinger gegen den Nachbarn aus Essen (14.00 Uhr). Für Trainer Khan bietet das Turnier die Gelegenheit, vielen Spielern Praxis zu geben. Deshalb kündigt er im Vorfeld an: „Wir werden vielen Jungs die Chance geben, sich zu zeigen, und wird werden bei den Spielen ordentlich durchwechseln.“