Handball : Junges Blut für die SG Ratingen

Ratingen Der Handball-Regionalligist SG Ratingen verpflichtet für die neue Saison zwei Teenager: Patryk Rutzki ist 18, Hendrik Stock 19 Jahre jung. Damit senken die Ratinger den Altersdurchschnitt und setzen auf zwei Perspektivspieler, denen sie jeweils zunächst Einjahresverträge gegeben haben.

Dank Spielern wie Petre Angelov (43), Alexander Oelze (36) und Filip Lazarov (35) sagten manche der SG Ratingen in der vergangenen Saison der Handball-Regionalliga einen zu hohen Altersdurchschnitt nach. Angelov ist inzwischen nicht mehr dabei, und dass der Altersschnitt in der kommenden Spielzeit gesenkt wird, hat auch mit den Verpflichtungen von zwei Teenagern zu tun: Patryk Rutzki, 18, und Hendrik Stock, 19 Jahre, haben einen Einjahresvertrag unterschrieben bis 30. Juni 2021.

Rutzki wurde 2001 in Duisburg geboren und hat als Linksaußen zuletzt bei den Rhein Vikings in der A-Jugend-Bundesliga gespielt und dort sogar in der Ersten Mannschaft bereits sein Debüt in der 2. Senioren-Bundesliga gefeiert. „Patryk passt genau in unser Konzept, einen guten Mix aus jungen, talentierten Spielern aus der Region und erfahrenen Routinier zu erstellen“, sagt SG-Prokurist Pascal Voß, der glaubt: „Er wird sich gut in die Mannschaft einfügen. Patryk hat eine Menge Potenzial, und wir wollen ihm dabei helfen, sich bestmöglich zu entwickeln.“ Rutzki sagt: „Die SG bietet mir eine gute Perspektive, und ich bin mir sicher, dass ich mich hier gut weiterentwickeln kann. Außerdem kenne ich bereits ein paar meiner künftigen Mitspieler – das wird mir helfen, mich einzufinden.“