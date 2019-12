Handball : SG Ratingen löst Vertrag mit Marco Bauer auf

Ratingen Der Handball-Regionalligist SG Ratingen konnte Rückraumspieler Marco Bauer keinen neuen Vertrag für die kommende Saison anbieten, der 27-Jährige war mit seinen Einsatzzeiten ohnehin nicht zufrieden. Also beendeten beide nun die Zusammenarbeit.

Anderthalb Jahre war Bauer in Ratingen, nun wurde ihm mitgeteilt, dass man seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag für den Regionalligakader nicht verlängern würde, alternativ könne er in einen „Aufbaukader“ für die erste Mannschaft rücken. „Ich hatte ja zuletzt eh schon wenig Spielanteile, und danach wusste ich, dass es in der Rück­runde nicht besser werden würde. Das wäre mir deutlich zu wenig gewesen, deswegen ist es besser, den Vertrag aufzulösen“, sagt Bauer, der sich bei der SG unter anderem auch immer um die Integration ausländischer Spieler bemüht hat.

Nach Jan Kerssenfischer und Marcel Müller ist es die dritte Vertragsauflösung bei der SG in diesem Jahr. Bei Müller ist indes eine Rückkehr nicht ausgeschlossen: Der Rückraumspieler, der als Trainer der ersten und Spieler der zweiten Mannschaft in die Saison gegangen war, arbeitet derzeit an seiner Fitness und seinem lädierten Knie. Er könnte im Neuen Jahr wieder mitwirken, auch ein Comeback in der Regionalliga ist im Bereich des Möglichen. Zudem hat die SG noch einen serbischen Rückraumspieler in der Hinterhand, der zwar als verpflichtet gilt, bislang aber an bürokratischen Hürden in seiner Heimat scheitert. Und eventuell tut sich personell ja auch noch etwas: „Wir führen Gespräche, und es sieht ganz gut aus“, sagt Schlierkamp, auch wenn der Geschäftsführer ergänzt: „Wir sind nicht in einer Situation, dass wir unheimlich viel investieren müssten.“