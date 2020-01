Eishockey : Eine Warnung an den Spitzenreiter

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens wehren sich bei der 3:4-Niederlage gegen Regionaliga-Spitzenreiter EG Diez Limburg heftig, können die knappe Niederlage am Ende aber nicht verhindern. Im Schlussabschnitt gibt es insgesamt 48 Strafminuten für beide Mannschaften.

Dass die Ratinger Ice Aliens in der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga in drei Wochen bei der EG Diez Limburg starten, steht seit einigen Tagen fest. Dass der aktuelle Tabellenvorletzte dabei beim souveränen Tabellenführer, der erst zwei von 20 Saisonspielen verloren hat, nicht ganz so chancenlos wie befürchtet sein könnte, dazu gibt das Liga-Duell am Sonntagabend Hoffnung: Denn Limburg musste am Ende froh sein, bei seinem 4:3-Sieg die volle Punkteausbeute erhalten zu haben, die Aliens waren einer Überraschung am heimischen Sandbach nahe.