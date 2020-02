Eishockey : Ice Aliens kämpfen weiter um die Play-Off-Chance

Die Ratinger Ice Aliens mussten gegen die EG Diez-Limburg immer wieder das eigene Tor beschützen. Elfmal vergeblich. Foto: Ronny Rehbein/Aliens

Ratingen Rechnerisch ist beim Eishockey-Regionalligisten Ratinger Ice Aliens noch alles drin für das Erreichen der Play-Offs, betont Trainer Andrej Fuchs. Dazu braucht er aber Siege, am besten schon am heutigen Dienstagabend beim direkten Konkurrenten Herforder EV.

Am heutigen Dienstag (20 Uhr) geht es für die Ratinger Ice Aliens im Bemühen, die Play-Offs der Eishockey-Regionalliga zu erreichen, zum Herforder EV. Damit wird die Partie nachgeholt, die am Sonntag vor einer Woche durch das Sturmtief „Sabine“ ausgefallen war. Der Tabellenvierte Herford empfängt den -fünften, der aktuell vier Punkte Rückstand auf Rang vier hat, der in die Play-Offs – also das Halbfinale um die Regionalliga-Meisterschaft – führen würde.

Das vergangene Wochenende hatte den Aliens bei der Aufholjagd jedenfalls nicht geholfen: Nach dem 2:6 beim EHC Neuwied am Freitag gab es am Sonntagabend eine 3:11-Heimklatsche gegen Spitzenreiter EG Diez-Limburg, der Rückstand auf Herford wurde sogar ein wenig größer, weil der Konkurrent dank der 4:5-Niederlage gegen Hamm nach Verlängerung einen Punkt bekam. Aliens-Trainer Andrej Fuchs denkt aber nicht ans Aufgeben: „Rechnerisch ist noch alles drin, und solange werde ich für die Play-Offs kämpfen“, sagte er nach der Pleite gegen Limburg.

Der Spitzenreiter war in Ratingen schon nach exakt 30 Sekunden in Führung gegangen, erst im zweiten Abschnitt trafen auch die Aliens: Dennis Fischbuch zum 1:4 (26. Minute) und Tim Brazda zum 2:4 (30.). Dann zog Limburg wieder an und auf 7:2 weg, Tobias Brazda sorgte für das 3:7 (39.), mehr Ratinger Treffer gab es nicht. Dank einer Spieldauerstrafe gegen Limburgs Konstantin Firsanov gab es am Ende satte 62 Strafminuten in der Partie.