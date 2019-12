Ratingen : Personalsorgen bei Aliens und Kobras

Ratingen Gegen Dinslaken ist Wiedergutmachung für die Ratinger Ice Aliens angesagt: Zuletzt verloren sie ihr Heimspiel gegen die Kobras nach 5:2-Führung noch 5:8, weil sie sich im letzten Drittel noch sechs Treffer einschenken ließen. Allerdings haben sie nur drei Blöcke zur Verfügung.

Eine knappe Woche ist es her, dass die Ice Aliens einen sicher geglaubten Sieg hergaben und sich im letzten Drittel gegen die Dinslakener Kobras sechs Treffer einschenken ließen. Am Sonntag (19 Uhr) heißt der Gegner in der Eishockey-Regionalliga wieder Dinslaken, und die Aliens müssen zeigen, dass sich eine Niederlage wie die vom vergangenen Wochenende in der Form nicht wiederholt. Dazu steht Trainer Andrej Fuchs allerdings nicht der gesamte Kader zur Verfügung. Dominik Scharfenorth fällt nach einem Arbeitsunfall voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Lorenzo Maas und Marco Clemens haben sich ebenfalls krank abgemeldet, Alexander Brinkmanns und Noah Kalinowski sind aus familiären Gründen nicht dabei. Für Fuchs bleibt damit die Aufgabe, die verbleibenden Spieler zu drei schlagkräftigen Blöcken zusammenzustellen.

Bei den Gastgebern fällt der Kanadier Jesse Parker für den Rest der Saison aus. Er war im Spiel in Ratingen in das Tor von Felix Zerbe gerutscht und hatte sich schwer an der Schulter verletzt. Nach Untersuchungen von Teamarzt Horst Buder und weiteren im Krankenhaus ist klar, dass eine Operation notwendig ist. Diese lässt der Stürmer in seiner Heimat Kanada durchführen. Dazu wünschen die Aliens Parker alles Gute und eine baldige Genesung. Die Dinslakener haben das Spiel an einen Sponsor „verkauft“. Dieser erlässt allen Besuchern, also auch den Fans der Ice Aliens, den Eintritt.