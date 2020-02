Eishockey : Ice Aliens bringen Freitag ein Stickeralbum heraus

Ratingen Am Sonntag geht es in den Pre-Play-Offs der Regionalliga gegen Neuwied, dann gibt es auch wieder den „Familiy Day“ beim Eishockey-Klub, zu dem Familien nur zwölf Euro zahlen. Ab Freitag, 7. Februar, ist zudem das Sammelalbum erhältlich.

Bereits am morgigen Sonntag geht es für die Ratinger Ice Aliens in der Eishalle Am Sandbach weiter in den Pre-Play-Offs der Regionalliga, wenn die Bären aus Neuwied zu Gast sind (18 Uhr). An diesen Gegner haben die Ratinger durchaus gute Erinnerungen, immerhin gewannen sie am Ende der Hauptrunde im vierten Anlauf dieser Saison erstmals gegen Neuwied, es gab einen 3:2-Sieg Am Sandbach. Neuwied war mit einer 2:5-Niederlage in Herford in die Pre-Play-Offs gestartet, hatte danach aber das Spiel gegen Hauptrunden-Primus EG Diez-Limburg mit 5:0 Toren und drei Punkten für sich gewertet bekommen, da es Unstimmigkeiten auf dem Spielberichtsbogen gab. Die Aliens glauben, dass am Sonntag eine lösbare Aufgabe auf sie wartet und hoffen auf viele Zuschauer – immerhin laden sie erneut zum „Family Day“ ein. Dabei zahlen Familien mit zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind nur zwölf Euro Eintritt.