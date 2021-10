Regionalliga Nordrhein : „Interaktiv Handball“ muss sich in Abwehr steigern

Ratingen Die Regionalliga-Mannschaft von „interaktiv Handball“ ist am Samstag beim HC Gelpe/Strombach zu Gast. Ein Gegner, vor dem Kapitän Alexander Oelze warnt, zumal sein Team zuletzt in der Abwehr keine gute Leistung zeigte.

Beim 36:36 gegen die TSV Bonn gab „interaktiv Handball“, wie sich der Ratinger Regionalligist inzwischen nennt, seinen ersten Punkt in dieser Saison ab. Beim HC Gelpe/Strombach will das Team von Trainer Ace Jonovski am Samstag (19 Uhr) zurück in die Erfolgsspur finden. Leicht wird das nicht, wie Kapitän Alexander Oelze weiß. „Der Gegner spielt taktisch und technisch sehr versiert.“

Zwei Siege und eine Niederlage hat Gelpe/Strombach bislang auf dem Konto. „Wobei das noch nicht viel zu sagen hat. Bisher kann in der Regionalliga Nordrhein jeder jeden schlagen“, betont Oelze. Um in der Eugen-Haas-Sporthalle in Gummersbach, wo der VfL vor vielen Jahren große Erfolge gefeiert hat, die nächsten Zähler zu sammeln, muss sich „interaktiv Handball“ steigern. „Mit 36 Gegentoren wird es schwierig. Wir sollten also unbedingt in der Deckung zulegen“, betont der Mannschaftskapitän. Dass dies gelingt, ist wahrscheinlich, denn in Damian Janus ist der zuletzt erkrankte Abwehrchef wieder mit dabei. „Wobei wir einen so guten Kader haben, dass es eigentlich auch ohne ihn klappen sollte“, findet Oelze. „Trotzdem ist es gut, dass er wieder da ist.“