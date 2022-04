Handball : „Interaktiv Handball“ behauptet die Tabellenspitze

Etienne Mensger sorgte für die endgültige Entscheidung. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger kommen beim Sieg über den MTV Dinslaken allerdings erst spät auf Touren. Am Mittwoch erwarten sie den BTB Aachen zum Nachholspiel.

Regionalligist „interaktiv Handball“ verteidigte mit dem 16. Sieg in dieser Saison die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Ace Jonovski gewann beim MTV Dinslaken mit 24:21 (9:11), brachte den Erfolg aber erst in der Schlussphase in trockene Tücher. „Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir sind froh, dass wir uns ab der 45. Minute durch ein paar einfache Tore nach und nach absetzen und das Spiel für uns entscheiden konnten“, erklärte Ratingens Torjäger Alexander Oelze nach dem Schlusspfiff.

Nach der zweiwöchigen Osterpause taten sich die Ratinger in der ersten Halbzeit noch schwer. Zwar lagen die Gäste schnell mit 2:0 (2.) vorne, doch die Dinslakener blieben auf Tuchfühlung. In der zunächst ausgeglichenen Begegnung ging der MTV dann sogar mit 8:7 (21.) in Führung und baute den Vorsprung anschließend auf 11:8 (28.) aus. Kurz vor der Pause verkürzten die Ratinger durch Tim Koenemann auf 9:11.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste dann besser ins Spiel und übernahmen nach und nach das Kommando. Nach dem Ausgleich zum 12:12 (35.) blieb die Partie bis zum 15:15 (45.) hart umkämpft. In der Folge standen die Ratinger in der Abwehr immer stabiler und agierten im Angriff konsequenter. In der Schlussphase konnten die Dinslakener nicht mehr mithalten. Innerhalb von fünf Minuten setzte sich das Jonovski-Team durch einen 5:0‑Lauf auf 20:15 ab. Als Etienne Mensger zum 22:16 (55.) traf, war die Begegnung vorzeitig entschieden.

Interaktiv: Büttner – Hadzic (7), Markotic, Mentges, Claussen, Stock (1), Sabljic, Oelze (3/1), Schäfer, Mensger (1), Nuic (6/1), Ciupinski (3), Koenemann (3).

Bereits am Mittwoch sind die Ratinger Handballer wieder im Einsatz. Dann erwartet der Regionalliga-Spitzenreiter den BTB Aachen zum Nachholspiel. Anpfiff der Partie in der Sporthalle an der Gothaer Straße ist um 20 Uhr.

(RP/bs)