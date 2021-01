Abbruch der laufenden Saisons : Handball: Westfalen macht Weg zur Aufstiegsrunde frei

Update Niederrhein Der Handball-Verband Westfalen hat entschieden, dass es nicht genügend Zeit zur Fortsetzung seiner Spielklassen mehr gibt. Absteiger wird es nicht geben, Aufsteiger sollen ermöglicht werden. Gut möglich, dass die Verbände Nord- und Niederrhein für die Regionalliga ebenso entscheiden. Denkbar auch, dass das für die tieferen Klassen auch gelten kann.

Der Handball-Verband Westfalen ist seit Beginn der Pandemie recht flott, wenn es um Entscheidungen geht. Immer wieder war der benachbarte Verband Vorreiter für die Kollegen von Nord- (HNR) und Niederrhein (HVN), die gemeinsam die Regionalliga Nordrhein betreiben. Gut möglich also, dass sie nun dem am Mittwochabend verkündeten Vorschlag aus Westfalen erneut folgen.

Darin heißt es: Da Training und Spielbetrieb bis mindestens Mitte Februar nicht erlaubt sind, sei eine Saisonfortsetzung in einer Einfachrunde ab Anfang März nicht mehr möglich. Daher trete folgende Alternative in Kraft: Es gibt keine Absteiger; die Teilnahme an einem Spielangebot für die aktuelle Saison ist für alle Mannschaften freiwillig; Vereine, die aufsteigen wollen, können an einer Aufstiegsrunde teilnehmen; alle anderen können für einen Ligapokal in regionalen Gruppen melden. Die Regeln und jeweiligen Meldetermine werden noch bekannt gegeben.