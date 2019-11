Handball : A-Jugend des TVR fügt Biesel die erste Niederlage zu

Mönchengladbach Die A-Jugend des TV Ratingen und des TuS 08 Lintorf hat ein Ausrufezeichen gesetzt und mit dem 36:33 dem ATV Biesel in eigener Halle die erste Niederlage in dieser Regionalliga-Saison beigebracht. Zwei Spieler werfen je zehn Tore für die Gäste.

Immerhin am Samstag eroberte die Handball-A-Jugend des TV Ratingen die Regionalliga-Tabellenspitze. Beim ATV Biesel setzten sich die weiter unbesiegten Schützlinge von Trainer Ralf Trimborn 36:33 (18:10) durch, für die Hausherren aus Mönchengladbach waren es die ersten Verlustpunkte. Und dies vor eigenem Publikum! Vor der Pause spielten sich die Gäste über weite Phasen in einen echten Rausch. "Toll, welche Willensstärke meine Mannschaft dabei gezeigt hat", sagte Trimborn. Überragend agierte in seinem Team Jan Fassbender. Ihn bekam die Gastgeber-Abwehr nie in den Griff, zehn Bälle setzte dieses Ratinger Talent den Bieselern in die Maschen. So oft traf auch Thierry Greday.