Fußball : Oberligisten zum Thema Abbruch

Ratingen Wegen der Corona-Krise wirbt die SSVg Velbert um ein vorzeitiges Saisonende. Unsere Redaktion hat Reaktionen von anderen Fußball-Oberligisten gesammelt, in der Mehrzahl stellen die Vereine in den Vordergrund, dass es derzeit um andere Dinge als Fußball gehe.

Fußball-Oberligist SSVg Velbert hat einen offenen Brief verfasst, der im Wortlaut auch auf dem Internetportal fupa.net nachzulesen ist. Darin steht zwar auch, dass „es Wichtigeres als den Sport“ gebe, vor allem ist die Kernbotschaft aber: „Aus unserer Sicht plädieren wir Stand jetzt dafür, dass die Saison 2019/2020 vorzeitig beendet werden muss. Dass wir nach dem 19. April einfach so den Spielbetrieb wieder aufnehmen, ist völlig unrealistisch.“ Hier einige Reaktionen anderer Oberligisten.

Jens Stieghorst, Vorsitzender von Ratingen 04/19: „Wir haben nicht umsonst den Deutschen Fußball Bund als Dachverband und darunter bei uns den Fußball-Verband Niederrhein – die Europameisterschaft ist ja auch verlegt worden, damit Ligen möglicherweise in den Juni hineinspielen können. In der aktuellen Situation so vorzupreschen – wem hilft das? Bei der Bundespressekonferenz neulich war Angela Merkel noch ganz entspannt, sechs Tage später hält sie eine Fernsehansprache an die Nation – sechs Tage später, und die Welt ist eine andere. Und dann sollen wir Kaffeesatzleserei betreiben, was diese und die nächste Saison angeht? Der Verband wird sicherlich einen Vorschlag unterbreiten, wenn es absehbar ist, dass das Virus im Griff ist. Uns ist wichtig, erst einmal keine Panik zu verbreiten. Dass es erhebliche Einschnitte und Einbrüche bei Sponsoren geben wird, ist klar, aber auch das können wir erst abschätzen, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Also lieber abwarten, als Kaffeesatzleserei betreiben.“