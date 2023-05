Fußball-Bezirksliga 04/19-Zweite muss Geduld zeigen

Deniz Aktag, der Ur-Tiefenbroicher, zieht derzeit innerhalb des Dorfes um. Von der Eigentumswohnung am Gratenpoet ins bald fertig gebaute Haus an der Sohlstättenstraße. Da steht viel Arbeit an für den 41 Jahre alten Trainer von Ratingen 04/19 II. Aber auch im besten Fußballverein der Stadt gilt es, eine schwere Aufgabe zu meistern. Als der Familienvater die Truppe nach der verkorksten Hinrunde übernahm, da stand sie in der Bezirksliga tief im Tabellenkeller. Und jetzt Platz neun, das hätte damals sicherlich niemand für möglich gehalten. Aber noch ist sie nicht gerettet bei vier Direktabsteigern. Drei Punkte sollten noch her in den letzten drei Spielen.