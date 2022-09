Jugend-Fußball – Regionalliga West : Ratinger U15-Talente unterliegen den „Fohlen“ nur ganz knapp

Trainer Kai Schmidt (rechts) blickt optimistisch nach vorne. Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN In den nächsten Wochen will die 04/19-Mannschaft in der Fußball-Regionalliga West punkten – dann kommen Gegner, die auf Augenhöhe sind.