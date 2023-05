Triathlon – Saisonauftakt Ratinger Triathleten starten mit gemischten Gefühlen

„Alles in allem ein eher unglücklicher Start in die Saison“, lautete das Fazit von Team-Kapitänin Joana Wollf. „Aber wir gehen dennoch hochmotiviert in die Saison und freuen uns auf das nächste Rennen, wo es wieder einen Team-Wettkampf geben wird.“ Das ist am 4. Juni in Hagen.