Einmaliges Erlebnis und eine gute Vorbereitung Ratinger Triathlet startet beim Afrika-Cup

Für ihn war es der erste Wettkampf, bei dem er sich mit den besten Triathleten der Welt messen konnte. „Dementsprechend ist die Vorfreude auf das Rennen sowie die anstehenden Wettkämpfe in der Triathlon-Bundesliga besonders groß“, sagt Vollstedt. Denn schon in drei Wochen startet der 20-Jährige mit seinem Heimatverein das erste Mal in der höchsten deutschen Liga, wo auch viele Athleten auf Weltklasse-Niveau am Start sein werden.