Tennis, Regionalliga RTC fährt zum Endspiel nach Brühl

So weit will Meier aber auch noch gar nicht denken. „Erst einmal geht es nur um Samstag“, betont der Sportwart, der immer noch auf einen starken Kader zurückgreifen kann. Der an drei gelistete Serbe Ivan Bjelica ist dabei, ebenso Christopher Kas – beide hatten die Ratinger vor dieser Saison wieder zurückgeholt. Ebenfalls für Samstag angemeldet hat sich der österreichische Zugang Marco Mirnegg, über den Meier sagt: „Er ist erst seit diesem Jahr bei uns, hat aber einen sehr positiven Eindruck gemacht. Er könnte die Bereicherung sein, die uns gefehlt hat.“ Mirnegg ist in seinen drei bisherigen Einzel-Einsätzen ebenso noch ungeschlagen wie Urgestein Raphael Özelli, der sogar in allen fünf Saisonspielen als Sieger am Netz stand.