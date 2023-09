Tennis, Deutsche Endrunde RTC-Herren 40 stellen Bestbesetzung

Eine große gemeinsame Feier wird es beim Ratinger TC Grün-Weiß am Wochenende nicht geben können: Wenn die Tennis-Herren 50 auf der Heim-Anlage am Götschenbeck versuchen, die deutsche Endrunde zu gewinnen, sind die Herren 40 parallel in Pfarrkirchen im selben Wettbewerb im Einsatz. „Leider“, sagt Daniel Meier.