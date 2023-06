Tennis, Regionalliga RTC-Herren halten sich schadlos

Ratingen · Sowohl in der Altersklasse 40 als auch in der Altersklasse 50 bleiben die Teams des Ratinger TC Grün-Weiß in der Tennis-Regionalliga nach ihren souveränen Siegen weiter verlustpunktfrei.

07.06.2023, 18:15 Uhr

Die RTC-Herren 50 vor dem Match gegen Bielefeld. Foto: privat

Der doppelte Heimspieltag war ein gelungener für die Tennis-Herren des Ratinger TC Grün-Weiß: Die Herren 40 erledigten ihre Pflichtaufgabe gegen den RTHC Bayer Leverkusen mit 8:1 höchst souverän, sie gewannen fast alle Einzel in zwei Sätzen – nur die Partie von Marc Leimbach war schon nach der 5:4-Führung im ersten Satz entschieden, weil sein Gegner aufgeben musste. Damit bleiben die Ratinger punktgleicher Verfolger des ebenso sechsmal in sechs Spielen siegreichen TC Grün-Weiß Lippstadt.