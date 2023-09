Tennis, Deutsche Endrunde Heimrecht als Trumpf zum Tennis-Titel

Und so hoffen die Ratinger, dass sie bei der deutschen Endrunde am 9. und 10. September am heimischen Götschenbeck die Sieger der anderen drei Regionalligen hinter sich lassen können. Am Start sind der TC SCC Berlin (Sieger der Regionalliga Nord-Ost), TSV Burgfarrnbach (Sieger Süd-Ost) und TC Esslingen (Sieger Süd-West). „Das sind alles sehr gute Mannschaften. Aber unser Team ist an allen Positionen sehr gut besetzt, und deshalb hoffe ich, dass wir es dieses Mal schaffen können, den Titel zu holen“ sagt Pradel.