Tennis, Regionalliga RTC erwartet heißen Tanz gegen Lippstadt

Aus Aufstellungen vor Spielen machen Verantwortliche gerne ein Geheimnis – Daniel Meier ist da diesmal ganz entspannt. „Wir spielen mit Marc Lopez an Position eins und Björn Phau an zwei“, sagt der Sportwart des Ratinger TC Grün-Weiß über seine Herren 40, die zum letzten Spiel in dieser Saison der Tennis-Regionalliga am Samstag ab 13 Uhr den TC Grün-Weiß Lippstadt empfangen.