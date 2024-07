Meister der Tennis-Regionalliga West RTC fährt zur Deutschen Endrunde

Ratingen · Die Tennis-Herren 40 des Ratinger TC Grün-Weiß setzen sich in Brühl 5:4 durch und gewinnen den Titel in der Regionalliga. Entscheidend ist die Hereinnahme von Christopher Kas in den Doppeln. Anschließend wird bei Sportwart Daniel Meier gefeiert.

01.07.2024 , 18:30 Uhr

Die Herren 40 des Ratinger TC Grün-Weiß haben mit ihrem 5:4-Sieg in Brühl die Westdeutsche Meisterschaft geholt. Foto: RTC

Von Georg Amend