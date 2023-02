Eishockey, Regionalliga Die Eishockey-Oberliga ist nicht zu stemmen

Als Tabellenerster der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga sind die Ratinger Ice Aliens für das Halbfinale der Play-Offs gesetzt. Dadurch haben sie nun spielfrei und müssen warten, wer sich im Duell des nach der Hauptrunde viertplatzierten TuS Wiehl gegen den fünftplatzierten EC Bergisch Gladbach durchsetzt und damit am 3. März erster Gegner im Semifinale am Sandbach wird.