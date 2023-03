Eishockey, Regionalliga Aliens müssen sich Neuwied beugen

Gentges‘ Fazit: „Um in einer Liga mit Neuwied Ambitionen auf die Meisterschaft zu haben, reicht das aber keinesfalls. Dafür hätte man in erster Linie die beiden Import-Stellen entsprechend besetzen müssen, aber dafür fehlt in Ratingen leider das nötige Geld. Diese fehlenden beiden Positionen sind in einem Finale gegen Neuwied nicht zu kompensieren.“ Dennoch war es eine Serie auf Augenhöhe, selbst wenn sich der Favorit am Ende in nur drei Partien durchsetzte. Hauptrundensieger und Vizemeister sind aber auch gute Werbung für die Ice Aliens.