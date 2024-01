Eishockey, Regionalliga Ice Aliens holen Niederländer Harley Verkroost

Cheftrainer Frank Gentges sagt über Verkroost, der die ersten Einheiten des Jahres schon mitgemacht hat: „Ich kenne Harley aus meiner Zeit in den Niederlanden. Wir haben ihn natürlich nicht als klassischen Import mit entsprechender Scorerquote verpflichtet. Harley ist ein hart arbeitender Teamspieler mit gutem Charakter. Er hat in dieser Saison erst zwei Spiele für die Nijmegen Devils bestritten und war danach in den USA, wo er ebenfalls nur zwei Spiele absolviert hat. Somit muss er in den nächsten Wochen hart arbeiten, um den Spiel- und Trainingsrückstand aufzuholen.“