Eishockey : Aliens kassieren Pleite in Limburg

Aliens kassieren Pleite in Limburg

Pascal Rüwald gelang in Limburg der Ehrentreffer. Foto: Ronny Rehbein/Aliens

Ratingen Beim Favoriten der Regionalliga West sind die Ratinger Eishockeyspieler in den letzten beiden Dritteln chancenlos: Sie verlieren 1:9, Pascal Rüwald sorgt vor der ersten Pause für den Ausgleich, der zugleich der Ehrentreffer wird. Das Ziel der Aliens bleiben die Play-offs.

Die Limburger „Rockets“ haben sich deutlich verstärkt und als Ziel den Aufstieg in die Oberliga ausgegeben. Dass mit ihnen zu rechnen sein muss, bewiesen sie in den beiden letzten Dritteln. Im Mittelabschnitt erzielten sie innerhalb von vier Minuten drei Tore zum 5:1-Zwischenstand, die weiteren vier Treffer schossen sie in den letzten zwölf Minuten des Spiels.