Eishockey, Regionalliga : Herber Rückschlag für die Aliens

Ratingen Nach der 1:9-Heimklatsche gegen den EHC Neuwied bangen die Ratinger Ice Aliens plötzlich um die Play-Offs in der Eishockey-Regionalliga, denn von unten macht der Neusser EV nun Druck.

Tabellarisch war es ein Nachbarschaftsduell in der Eishockey-Regionalliga, doch am Ende lagen Welten zwischen den Ratinger Ice Aliens und dem EHC Neuwied. Mit der 1:9-Heimniederlage am Sonntagabend ist Platz drei in der Tabelle für die Ice Aliens in weite Ferne gerückt. Die „Bären“ zeigten sich in allen Belangen überlegen und ließen der Truppe von Trainer Andrej Fuchs keine Chance. Der Sturm präsentierte sich als laues Lüftchen, den Ehrentreffer erzielte so auch ein Verteidiger: Dustin Schumacher.